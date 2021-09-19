Легенду боксу Пак'яо висунули у президенти Філіппін
Ексчемпіона світу з боксу у восьми вагових категоріях Менні Пак'яо висунули у президенти Філіппін
Про це повідомляє Reuters.
Фракція у правлячій партії Філіппін PDP-Laban висунула кандидатуру Менні Пак'яо на посаду кандидата в президенти країни.
Вибори президента Філіппін призначені на 9 травня 2022 року. Згідно з конституцією країни, 76-річний чинний глава держави Родріго Дутерте більше не зможе балотуватися на пост президента. У серпні він оголосив про бажання боротися за пост віцепрезидента країни. На посаду глави держави він запропонував кандидатуру своєї доньки Сари, яка зараз є мером міста Давао.
22 серпня Менні Пак'яо в бою за титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) поступився одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу. Загалом у 42-річного Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу при 8 поразках і 2 нічиїх.
- 25 серпня повідомлялося, що Менні Пак'яо після поразки від Йорденіса Угаса вимушений харчуватися за сторонньої допомоги.
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