Легенду боксу Пак'яо висунули у президенти Філіппін

Про це повідомляє Reuters.

Фракція у правлячій партії Філіппін PDP-Laban висунула кандидатуру Менні Пак'яо на посаду кандидата в президенти країни.

Вибори президента Філіппін призначені на 9 травня 2022 року. Згідно з конституцією країни, 76-річний чинний глава держави Родріго Дутерте більше не зможе балотуватися на пост президента. У серпні він оголосив про бажання боротися за пост віцепрезидента країни. На посаду глави держави він запропонував кандидатуру своєї доньки Сари, яка зараз є мером міста Давао.

22 серпня Менні Пак'яо в бою за титул чемпіона світу за версією WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) в напівсередній вазі (до 66,7 кг) поступився одноголосним рішенням суддів кубинцеві Йорденісу Угасу. Загалом у 42-річного Пак'яо 62 перемоги (39 нокаутом) на професійному рингу при 8 поразках і 2 нічиїх.