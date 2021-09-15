"Легія" перед матчем зі "Спартаком" роздратувала росіян зухвалими банерами у Москві
Польська "Легія" перед стартовим матчем Ліги Європи проти російського "Спартака" розмістила у Москві рекламні банери
Фото з банерами "Легія" виклала у twitter.
Рекламні банери зі словами "Москва, ми повернулися" з'явилися у російській столиці на кількох торгових центрах та поблизу однієї зі станцій метро.
"Москвичі вже знають, що ми повернулися. Добрий вечір, "Спартак", - підписали фото у польському клубі.
У 2011 році "Спартак" програв "Легії" в кваліфікації Ліги Європи. У Польщі команди зіграли внічию 2:2, а в Росії москвичі поступилися з рахунком 2:3 та вилетіли з турніру.
Матч 1-го туру Ліги Європи між "Спартаком" та "Легією" відбудеться сьогодні у Москві та розпочнеться о 17:30.
- Нагадаємо, 14 вересня головний тренер "Бенфіки" Жорже Жезус заявив, що київське "Динамо" переважає московський "Спартак" за тактичною підготовкою.
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