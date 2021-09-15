"Легія" перед матчем зі "Спартаком" роздратувала росіян зухвалими банерами у Москві

Фото з банерами "Легія" виклала у twitter.

Рекламні банери зі словами "Москва, ми повернулися" з'явилися у російській столиці на кількох торгових центрах та поблизу однієї зі станцій метро.

"Москвичі вже знають, що ми повернулися. Добрий вечір, "Спартак", - підписали фото у польському клубі.

У 2011 році "Спартак" програв "Легії" в кваліфікації Ліги Європи. У Польщі команди зіграли внічию 2:2, а в Росії москвичі поступилися з рахунком 2:3 та вилетіли з турніру.

Матч 1-го туру Ліги Європи між "Спартаком" та "Легією" відбудеться сьогодні у Москві та розпочнеться о 17:30.

