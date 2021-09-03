Легкоатлетка Овсій здобула для України історичне золото на Паралімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Легкоатлетка Зоя Овсій тріумфувала у метанні булави в класі F51, українка завоювала золоту медаль з результатом 25.12 м.



Це перше золото в історії України у дисципліні - метання булави.

Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 94 медалі - 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.



Паралімпійські ігри-2020



Легка атлетика. Метання булави. Жінки



1. Зоя Овсій (Україна) - 25,12 м.



2. Кессі Мітчел (США) - 24,18



3. Олена Горлова (ПКР) - 24,08

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