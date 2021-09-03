Легкоатлетка Овсій здобула для України історичне золото на Паралімпіаді-2020
Легкоатлетка Зоя Овсій здобула для України золоту медаль на Паралімпіаді-2020
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Легкоатлетка Зоя Овсій тріумфувала у метанні булави в класі F51, українка завоювала золоту медаль з результатом 25.12 м.
Це перше золото в історії України у дисципліні - метання булави.
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 94 медалі - 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
Паралімпійські ігри-2020
Легка атлетика. Метання булави. Жінки
1. Зоя Овсій (Україна) - 25,12 м.
2. Кессі Мітчел (США) - 24,18
3. Олена Горлова (ПКР) - 24,08
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.
- 3 вересня українець Сергій Ємельянов завоював золото у фіналі Паралімпіади-2020 у веслуванні на байдарці-одиночці.
- Після цього український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади-2020 в комплексному плаванні на 200 м.
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