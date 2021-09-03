Плавець Крипак з рекордом виграв своє п'яте золото на Паралімпіаді-2020
Український плавець Максим Крипак завоював золото Паралімпіади-2020 в комплексному плаванні на 200 м
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Максим Крипак показав результат 2,05.68 і встановив новий паралімпійський рекорд. Українець випередив Стефано Раймонді з Італії та Баса Таккена з Нідерландів.
Для українця це золото стало вже п'яти у Токіо. Також він переміг на дистанціях 100 м та 400 м вільним стилем, 100 м батерфляєм, 100 м на спині та здобув срібло на 50 м вільним стилем.
Загалом Україна виборола на Паралімпійських іграх у Токіо 90 медалей - 22 золоті, 43 срібні та 25 бронзових. Такий результат дозволяє паралімпійській збірній займати п'яту позицію у медальному заліку. За загальною кількістю медалей - четверте.
Паралімпіада-2020
Комплексне плавання, 200 м
Чоловіки. Фінал
1. Максим Крипак (Україна) - 2,05.68
2. Стефано Раймонді (Італія) - 2,07.68
3. Бас Таккен (Нідерланди) - 2,11.39
- Нагадаємо, 2 вересня українські легкоатлети Марія Помазан та Владислав Загребельний здобули золоті медалі Паралімпійських ігор у Токіо.
- Плавець Максим Крипак переміг на дистанції 100 м на спині та приніс збірній України 20-те золото Паралімпійських ігор у Токіо.
- 3 вересня українець Сергій Ємельянов завоював золото у фіналі Паралімпіади-2020 у веслуванні на байдарці-одиночці.
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