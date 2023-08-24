Lego запускає продаж конструкторів зі шрифтом Брайля
Lego почне продавати конструктор із нанесеним шрифтом Брайля, щоб допомогти дітям із порушеннями зору навчитися читати сенсорний алфавіт
Про це пише Guardian.
З 2020 року данський виробник іграшок безплатно надає спеціалізовані конструктори, які були випробувані та розроблені в партнерстві з організаціями незрячих для кількох шкіл і служб, які обслуговують дітей із порушеннями зору.
З вересня такі іграшки будуть у масовому продажі. Конструктори для дітей віком від шести років можна буде придбати в шести англомовних країнах, зокрема у Великій Британії, Ірландії, США та Австралії. Також у п’яти франкомовних країнах (у Бельгії, Канаді та Швейцарії тощо).
Очікується, що італійська, німецька та іспанська версії з'являться у 2024 році. Lego сподівається, що ця ініціатива допоможе батькам, братам і сестрам спільно вивчати шрифт Брайля, а набори включатимуть ідеї для низки навчальних ігор, у які сім’ї зможуть грати разом.
Європейська спілка незрячих заявила, що знання шрифту Брайля покращує орфографію, читання та письмо, сприяючи вищому рівню освіти та кращим можливостям працевлаштування для людей із порушеннями зору.
- Нагадаємо, минулого року компанія The Brothers Brick, один з ритейлерів Lego, присвятила свої нові фігурки українським захисникам Маріуполя.
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