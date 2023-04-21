"Летів бомбардувати Бахмут": військовий експерт Киричевський про обстріл Бєлгорода з Су-34
Військовий експерт Іван Киричевський вважає, що російський бомбардувальник Су-34, з якого 20 квітня на Бєлгород впала авіабомба, мав завдання обстріляти Бахмут
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Якщо досі Бєлгороду прилітало за те, що з їх територію обстрілюють Харків, то зараз вони отримали свою відплату за Бахмут. Оскільки з відкритих даних, що ми маємо, можемо зʼясувати, що бомба, яка впала в Бєлгороді, була бетонобійною, маса якої складає 500 кг. Її специфіка полягає в тому, що до неї прикручується реактивний прискорювач для того, щоб загнати бомбу якомога глибше", - пояснив Киричевський.
Військовий експерт припустив, що Су-34 з авіабомбою міг летіти в напрямку Бахмута
"Далі, якщо будувати логічні припущення з приводу того, куди міг летіти з цією бомбою російський Су-34 з такою досить специфічною бомбою, то очевидно, що його ціллю міг бути Бахмут. Причиною ж того, що ця бомба просто відірвалась від літака, можуть бути несправності з військовою авіацією у РФ", - додав він.
- 20 квітня у російському місті Бєлгород упав і вибухнув боєприпас із російського бомбардувальника, на одній із вулиць міста утворилася велика воронка, пошкоджено будинок та лінії електропередачі
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