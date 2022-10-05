"Лично Путин позвонил". Кадиров отримав вже друге звання після 24 лютого: став генерал-полковником
Це друге звання, отримане головою Чечні за час спецоперації в Україні, наприкінці березня він став генерал-лейтенантом
Про це очільник Чечні повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Хочу поділитись з вами ще однією приємною новиною. Президент Росії надав мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це та привітав мене", - йдеться у дописі.
Далі він додав, що виправдає надану авансом довіру. Далі глава Чечні подав новини з України, які він вочевидь черпає з паралельної реальності:
"Повідомляю вам, що нині наші воїни ведуть успішні наступальні дії у ДНР та Херсонській області. Один за одним вони звільняють населені та стратегічно важливі пункти. Буквально в ці хвилини російські підрозділи із запеклими боями продовжують наступ уперед".
Відзначимо, що підвищення у званні відбулося у його день народження.
- Нагадаємо, ЗСУ також зробили подарунок уродиннику і показали здобуті речі кадировців після знищення їхнього опорного пункту на Херсонщині.
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