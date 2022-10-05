Про це очільник Чечні повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Хочу поділитись з вами ще однією приємною новиною. Президент Росії надав мені звання генерал-полковника. Указ вийшов за номером 709. Володимир Володимирович особисто повідомив мені про це та привітав мене", - йдеться у дописі.

Далі він додав, що виправдає надану авансом довіру. Далі глава Чечні подав новини з України, які він вочевидь черпає з паралельної реальності:

"Повідомляю вам, що нині наші воїни ведуть успішні наступальні дії у ДНР та Херсонській області. Один за одним вони звільняють населені та стратегічно важливі пункти. Буквально в ці хвилини російські підрозділи із запеклими боями продовжують наступ уперед".

Відзначимо, що підвищення у званні відбулося у його день народження.

Нагадаємо, ЗСУ також зробили подарунок уродиннику і показали здобуті речі кадировців після знищення їхнього опорного пункту на Херсонщині.

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