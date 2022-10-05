ЗСУ показали здобуті речі кадировців після знищення їхнього опорного пункту на Херсонщині
На Херсонщині українські військові захопили трофейні документи, телефони й одяг кадировців із росгвардії
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Трофеї ЗСУ на Херсонщині після знищення опорного пункту кадировців. Принаймні частина військовослужбовців, судячи з документів, служила в військовій частині 4156", - зауважили в українському війську.
У ЗСУ додали, що там розташований батальйон "Північ" 46-ої окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.
5 жовтня Українські Сили спецоперацій показали трофейні російські КамАЗ і БМП-1, здобуті на Харківщині.
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