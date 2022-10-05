Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Трофеї ЗСУ на Херсонщині після знищення опорного пункту кадировців. Принаймні частина військовослужбовців, судячи з документів, служила в військовій частині 4156", - зауважили в українському війську.

У ЗСУ додали, що там розташований батальйон "Північ" 46-ої окремої бригади оперативного призначення Росгвардії.

5 жовтня Українські Сили спецоперацій показали трофейні російські КамАЗ і БМП-1, здобуті на Харківщині.

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