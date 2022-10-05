Українські військові показали трофейні російські КамАЗ і БМП-1, здобуті на Харківщині
На Харківщині Сили спецоперацій ЗСУ захопили російські КамАЗ із боєприпасами та бойову машину піхоти
Про це повідомили Сили спецоперацій ЗСУ в телеграмі.
"Ворожий КамАЗ, набитий боєприпасами, - такий трофей захопила одна з бойових груп ССО України на Харківщині. Ще одним трофеєм стала БМП-1 противника", - наголосили військові.
Машини використовуватимуть українські захисники в боротьбі проти загарбників.
- 1 жовтня українські прикордонники показали здобуті на Донеччині російські БМП і БТР.
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