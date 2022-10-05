Про це повідомили Сили спецоперацій ЗСУ в телеграмі.

"Ворожий КамАЗ, набитий боєприпасами, - такий трофей захопила одна з бойових груп ССО України на Харківщині. Ще одним трофеєм стала БМП-1 противника", - наголосили військові.

Машини використовуватимуть українські захисники в боротьбі проти загарбників.

1 жовтня українські прикордонники показали здобуті на Донеччині російські БМП і БТР.

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