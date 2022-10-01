Українські прикордонники показали здобуті на Донеччині російські БМП і БТР
На Святогірському напрямку українські прикордонники захопили російські бронетранспортер і бойову машину піхоти
Про це повідомила Держприкордонслужба в телеграмі.
"На Святогірському напрямку прикордонники затрофеїли БМП-2 та БТР-82", - наголосили прикордонники.
Російську техніку пошкодили українські артилеристи, проте незабаром машини відремонтують і передадуть ЗСУ.
- 23 вересня стало відомо, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили трофеї – гармати окупантів.
- 28 вересня в ЗСУ повідомили, що українські захисники здобули рідкісний трофей - російський бронеавтомобіль "Тайфун-К".
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