ЗСУ здобули трофейні російські гармати

Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"95-та ОДШБр отримала від кацапів по програмі "ленд-лізу" гармати", - наголосили в дописі.

15 вересня під Ізюмом на Харківщині українські військові здобули трофейну російську станцію для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2.

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