ЗСУ здобули трофейні російські гармати
Бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади захопили трофейні гармати окупантів
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"95-та ОДШБр отримала від кацапів по програмі "ленд-лізу" гармати", - наголосили в дописі.
- 15 вересня під Ізюмом на Харківщині українські військові здобули трофейну російську станцію для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2.
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