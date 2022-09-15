Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Трофейна станція для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2 захоплена під Ізюмом", - наголосили в українському війську.

10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківщині українські військові захопили сучасні протитанкові міни росіян ПТКМ-1Р, які ті використовують проти бронетехніки.

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