Під Ізюмом ЗСУ захопили трофейну російську станцію для звукового мовлення
Під Ізюмом на Харківщині українські військові здобули трофейну російську станцію для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Трофейна станція для звукового мовлення ЗС-82 на базі БРДМ-2 захоплена під Ізюмом", - наголосили в українському війську.
- 10 вересня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Харківщині українські військові захопили сучасні протитанкові міни росіян ПТКМ-1Р, які ті використовують проти бронетехніки.
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