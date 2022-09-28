Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.

"Рідкісний трофей наших воїнів "Тайфун-К"", - зауважили в українській армії.

23 вересня стало відомо, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили трофейні гармати окупантів.

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