"Рідкісний трофей": ЗСУ захопили російську бронемашину, - Стратком
Українські захисники захопили трофейний бронеавтомобіль "Тайфун-К" російських загарбників
Про це повідомив Стратком ЗСУ в телеграмі.
"Рідкісний трофей наших воїнів "Тайфун-К"", - зауважили в українській армії.
- 23 вересня стало відомо, що бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ захопили трофейні гармати окупантів.
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