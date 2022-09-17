Лідер Канади засудив звірства російської армії в Ізюмі
Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо прокоментував масове поховання людей з ознаками тортур, знайдене в місті Ізюм Харківської області після його деокупації
Про звірства окупантів Трюдо написав у твіттері.
"Повідомлення про масові поховання в українському Ізюмі жахають і крають серце. Канада засуджує ці огидні звірства. Ми продовжимо працювати з партнерами для притягнення винних до відповідальності та продовжимо підтримувати український народ", – йдеться в дописі.
- 16 вересня в деокупованому Ізюмі Харківської області розпочали ексгумацію тіл у місцях масового поховання. Ймовірно їх кількість перевищуватиме загиблих у Бучі на Київщині. Керівник Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що там орієнтовно 445 могил.
- 17 вересня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що серед тіл з масового поховання в Ізюмі Харківської області, які були ексгумовані у п’ятницю 16 вересня, 99% мають ознаки насильницької смерті.
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