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Лідер Китаю закликав Німеччину до співпраці в "часи змін і потрясінь"

4 листопада, 2022 п'ятниця
08:43
Світ Сі Цзіньпін

Президент КНР Сі Цзіньпін під час своєї першої зустрічі з канцлером Олафом Шольцем підкреслив необхідність посилити співпрацю між Китаєм і Німеччиною в "часи змін і потрясінь"

Про це інформує Reuters.

На першій особистій зустрічі президента КНР Сі Цзіньпіня після того, як Шольц вступив на посаду канцлера Німеччини, китайський лідер сказав, що країни мають великий державний вплив і повинні більше працювати разом у "часи змін і потрясінь" заради миру у всьому світі.

На переговорах планують обговорити війну Росії проти України, європейсько-китайські відносини, боротьбу зі зміною клімату та глобальний голод, а також розвиток китайсько-німецьких економічних зв’язків і теми, на які точки зору обох країн різні.

"Добре, що обидва лідери зустрілися особисто в напружені часи, оскільки вторгнення Росії в Україну створило проблеми для заснованого на правилах глобального порядку", - сказав Шольц Сі Цзіньпіну.

Повідомляється, що п'ятнична зустріч Шольца є першим візитом лідера країн G7 до Китаю за три роки, і він стане випробуванням для відносин між Пекіном і Заходом після років зростання напруженості.

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Китай
ЄС
Європа
Німеччина
G7
Велика сімка
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