Лідер "Ліверпуля" встановив неймовірний рекорд в АПЛ
Нападник "Ліверпуля" Мохамед Салах став найрезультативнішим африканським футболістом в історії АПЛ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У матчі 9-го туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед" Мохамед Салах оформив хет-трик, а "червоні дияволи" були розгромлені "Ліверпулем" 0:5.
Салах завдяки 3-м голам вийшов на перше місце у списку кращих бомбардирів АПЛ з Африки. У єгиптянина тепер 107 голів. Попередній рекорд належав видатному форварду лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба. Івуарієць забив 104 м'ячі.
29-річному Салаху знадобилося 167 поєдинків, аби досягти цієї цифри. Дрогба для свого рекорду витратив 254 матчі.
Салах перейшов до "Ліверпуля" влітку 2017 року з італійської "Роми". До цього він виступав за "Базель", "Челсі" та "Фіорентину".
Форвард двічі рази вигравав "Золоту бутсу" АПЛ. З "Ліверпулем" він одного разу тріумфував у АПЛ та вигравав ЛЧ.
- 24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.
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