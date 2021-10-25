Лідер "Ліверпуля" встановив неймовірний рекорд в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У матчі 9-го туру АПЛ проти "Манчестер Юнайтед" Мохамед Салах оформив хет-трик, а "червоні дияволи" були розгромлені "Ліверпулем" 0:5.



Салах завдяки 3-м голам вийшов на перше місце у списку кращих бомбардирів АПЛ з Африки. У єгиптянина тепер 107 голів. Попередній рекорд належав видатному форварду лондонського "Челсі" Дідьє Дрогба. Івуарієць забив 104 м'ячі.



29-річному Салаху знадобилося 167 поєдинків, аби досягти цієї цифри. Дрогба для свого рекорду витратив 254 матчі.

Салах перейшов до "Ліверпуля" влітку 2017 року з італійської "Роми". До цього він виступав за "Базель", "Челсі" та "Фіорентину".



Форвард двічі рази вигравав "Золоту бутсу" АПЛ. З "Ліверпулем" він одного разу тріумфував у АПЛ та вигравав ЛЧ.

24 жовтня у 9-му турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" поступився на своєму полі "Ліверпулю" з рахунком 0:5.