Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на заяву Мерца.

"Німеччина та інші європейські країни давно повинні були поставити Україні БМП і основні бойові танки західного зразка", - наголосив він.

За словами лідера Християнсько-демократичного союзу, підтримка України бойовими машинами піхоти та бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б її.

Він назвав важливим сигналом для Росії те, що президент США Джо Байден минулого тижня вкотре запевнив у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського.

"Добре, що принаймні американці діяли рішуче і поставили оборонні ракети. Спільні дії Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо різних постачань зброї в Україну безумовно, були б можливими", вважає Мерц.

6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.

7 грудня у Сполучених Штатах заявили, що підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.

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