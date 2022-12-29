Лідер німецької опозиції вимагає від Шольца схвалити постачання танків Україні
Лідер фракції Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц наполягає на постачанні Україні сучасних бойових танків Leopard-2
Про це повідомляє Tagesspiegel з посиланням на заяву Мерца.
"Німеччина та інші європейські країни давно повинні були поставити Україні БМП і основні бойові танки західного зразка", - наголосив він.
За словами лідера Християнсько-демократичного союзу, підтримка України бойовими машинами піхоти та бойовими танками не продовжила б цю війну, а скоротила б її.
Він назвав важливим сигналом для Росії те, що президент США Джо Байден минулого тижня вкотре запевнив у своїй підтримці президента України Володимира Зеленського.
"Добре, що принаймні американці діяли рішуче і поставили оборонні ракети. Спільні дії Сполучених Штатів та Європейського Союзу щодо різних постачань зброї в Україну безумовно, були б можливими", вважає Мерц.
- 6 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав Німеччину продемонструвати лідерство і нарешті передати Україні танки Leopard 2, системи Patriot і БМП Marder.
- 7 грудня у Сполучених Штатах заявили, що підтримують передачу Україні танків Leopard 2, але зазначили, що це повинно відбутися за ініціативи Німеччини.
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