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Лідер збірної Хорватії Модріч відповів, чи завершує кар'єру у збірній після бронзи на ЧС-2022

17 грудня, 2022 субота
23:18
Спорт Лука Модріч

Лідер збірної Хорватії з футболу Лука Модріч поки не збирається завершувати міжнародну кар'єру

Про це повідомляє Index.

Модріч зробив відповідну заяву після перемоги над Марокко у матчі за третє місце на ЧС-2022.

"Ми хотіли отримати золото, були близько до цього. Можемо пишатися нашою грою та повернутися у Хорватію як переможці. Час розважитися вдома. Успіхи зі збірною для мене особливі, вони роблять мене щасливим. Ми дуже виросли як команда. Я гратиму за Хорватію у Лізі націй. Після цього подивимось, як все буде", - сказав капітан збірної Хорватії.

Матчі плей-офф Ліги націй, про які сказав Лука Модріч, будуть зіграні у червні 2023 року.

"Це, ймовірно, був мій останній чемпіонат світу. Але нічого не хочу казати. Побачимо, що трапиться у майбутньому", - сказав Модріч вже у розмові з TyC Sports.

Лука Модріч виступає за збірну Хорватії з 2006 року. 37-річний хавбек є рекордсмен країни за кількістю ігор. На рахунку півзахисника 162 матчі й 23 голи.

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футбол
Хорватія
чемпіонат світу-2022
Ліга націй
Лука Модріч
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