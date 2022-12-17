Лідер збірної Хорватії Модріч відповів, чи завершує кар'єру у збірній після бронзи на ЧС-2022
Лідер збірної Хорватії з футболу Лука Модріч поки не збирається завершувати міжнародну кар'єру
Про це повідомляє Index.
Модріч зробив відповідну заяву після перемоги над Марокко у матчі за третє місце на ЧС-2022.
"Ми хотіли отримати золото, були близько до цього. Можемо пишатися нашою грою та повернутися у Хорватію як переможці. Час розважитися вдома. Успіхи зі збірною для мене особливі, вони роблять мене щасливим. Ми дуже виросли як команда. Я гратиму за Хорватію у Лізі націй. Після цього подивимось, як все буде", - сказав капітан збірної Хорватії.
Матчі плей-офф Ліги націй, про які сказав Лука Модріч, будуть зіграні у червні 2023 року.
"Це, ймовірно, був мій останній чемпіонат світу. Але нічого не хочу казати. Побачимо, що трапиться у майбутньому", - сказав Модріч вже у розмові з TyC Sports.
Лука Модріч виступає за збірну Хорватії з 2006 року. 37-річний хавбек є рекордсмен країни за кількістю ігор. На рахунку півзахисника 162 матчі й 23 голи.
- 17 грудня у матчі за третє місце чемпіонату світу - 2022 збірна Хорватії переграла Марокко та виграла бронзові медалі турніру в Катарі.
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