Лідера "Демсокири" сапера ЗСУ Юрія Гудименка поранили на східному фронті

Про це повідомив у Facebook співзасновник "Демсокири", офіцер ЗСУ Віктор Трегубов.

"Як дізнатися, що Гудименко живий? Перевірити, чи пилить селфі. Юра поранений у ногу та руку. Ніщо з цього не є незворотним, видужає. Вже прооперований та відновлюється. АПД (оновлення, - ред.). Наталка виправила - з легенею все гаразд, там просто ушиб", - написав Трегубов.

Партія "Демократична Сокира" зазначила у Facebook, що Гудименка поранено внаслідок артилерійського обстрілу.

"Вчора (27 червня - ред.) під час ворожого артилерійського обстрілу був поранений Юрій Гудименко, молодший сержант ЗСУ та співзасновник "Демократичної Сокири". Наразі Юрій перебуває у госпіталі, його стан стабільний. Дякуємо побратимам, які вивозили. Дякуємо лікарям, які боролися за його життя. Бажаємо Юрію Гудименку якнайшвидшого одужання, а всім ворогам - горіти у пеклі. Юрію одужати допоможуть медики, а от зі смертю ворогам допомогти можете саме ви. Підтримайте ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Раніше Гудименко оприлюднив у Facebook своє фото на тлі дороговказу "Донецька область".

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