Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

Ваната дискваліфікували та три гри за інцидент після матчу 16-го туру чемпіонату України, в якому кияни перемогли "Інгулець" - 2:0. Гравець висловив невдоволення суддівством Катерини Монзуль та заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри.

"Динамо" заплатить за вислів футболіста штраф у 100 тис. грн.

У нинішньому сезоні 21-річний Владислав Ванат зіграв з динамівців 35 матчів, забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.

"Динамо" за чотири тури до фінішу змагань у прем'єр-лізі перебуває на четвертому місці. Кияни втратили шанси на чемпіонство та зберігають лише теоретичну можливість здобути бронзові медалі. "Зоря", яка займає третю позицію, випереджає динамівців на 8 пунктів.

Катерина Монзуль працювала на жіночому чемпіонаті світу-2015, де обслуговувала фінал, та на ЧС-2019. Монзуль у 2022 році стала першою українкою, яка судила фінал жіночого Євро. З 2016 року вона працює на матчах чоловічого чемпіонату України у прем'єр-лізі.