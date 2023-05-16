Лідера "Динамо" дискваліфікували на 3 матчі за висловлювання про жінок у футболі
Футболіста київського "Динамо" Владсилава Ваната дискваліфікували на три матчі за дискримінаційне висловлювання на адресу судді Катерини Монзуль
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
Ваната дискваліфікували та три гри за інцидент після матчу 16-го туру чемпіонату України, в якому кияни перемогли "Інгулець" - 2:0. Гравець висловив невдоволення суддівством Катерини Монзуль та заявив, що не бачив у жодному топ-чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри.
"Динамо" заплатить за вислів футболіста штраф у 100 тис. грн.
У нинішньому сезоні 21-річний Владислав Ванат зіграв з динамівців 35 матчів, забив 12 голів та віддав 3 результативні передачі.
"Динамо" за чотири тури до фінішу змагань у прем'єр-лізі перебуває на четвертому місці. Кияни втратили шанси на чемпіонство та зберігають лише теоретичну можливість здобути бронзові медалі. "Зоря", яка займає третю позицію, випереджає динамівців на 8 пунктів.
Катерина Монзуль працювала на жіночому чемпіонаті світу-2015, де обслуговувала фінал, та на ЧС-2019. Монзуль у 2022 році стала першою українкою, яка судила фінал жіночого Євро. З 2016 року вона працює на матчах чоловічого чемпіонату України у прем'єр-лізі.
- 9 січня стало відомо, що Катерина Монзуль та Марина Стрілецька судитимуть матчі фінальної частини жіночого чемпіонату світу-2023.
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