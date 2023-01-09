Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

У списку з 53 арбітрів, які оприлюднила Міжнародна федерація футбольних асоціацій, виявилося одразу дві українки. Монзуль працюватиме на турнірі в Австралії та Новій Зеландії головним рефері. Стрілецька виконуватиму функції асистентки.

Катерина Монзуль судитиме матчі чемпіонату світу втретє у кар'єрі. Вона також працювала на ЧС-2015, де обслуговувала фінал, та на ЧС-2019.

Монзуль у 2022 році стала першою українкою, яка судила фінал жіночого Євро. З 2016 року вона працює на матчах чоловічого чемпіонату України у прем'єр-лізі.

Жіночий чемпіонат світу-2023 відбуватимуться з 20 липня до 20 серпня.

31 липня 2022 року Катерина Монзуль відсудила фінальний матч жіночого чемпіонату Європи, у якому Англія перемогла Німеччину.

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