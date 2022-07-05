На фронті поранено лідера руху "Гонор" Сергія Філімонова, який зіграв головну роль у фільмі Сенцова "Носоріг"

Про це Сергій Філімонов повідомив у своєму telegram-каналі.

Лідер руху "Гонор" повідомив, що потрапив під удар "граду" й отримав поранення.

"Нас накрило градом. Мене поранило. Дістали вже 8 осколків. Евакуюють в Дніпро", - йдеться в повідомленні.

Лідер неформального молодіжного руху "Гонор", колишній керівник київського осередку "Цивільного Корпусу Азов" та київського осередку партії "Національний корпус", відомий також як організатор та учасник активістських ініціатив проти забудови, на підтримку політичних в’язнів і жертв політичних злочинів. Зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг".

Нагадаємо, що під час бойових дій віддав життя за Україну командир створеного за сприяння партії "Свобода" добровольчого батальйону "Карпатська Січ" Олег Куцин.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb