Лідери "Єдиної Росії" та 2 депутатів держдуми потрапили під обстріл у "ЛНР"

Про це повідомили у пресслужба ЄР, інформує РБК.

Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, керівник виконкому Олександр Сідакін, а також депутати Держдуми Артем Туров та Артем Бічаєв потрапили під обстріл у "ЛНР".

"Потрапили під обстріл. Ніхто з них не постраждав", – повідомили у партії.

Нагадаємо, вчора на Херсонщині в ДТП загинув заступник окупаційного очільника Херсонщини Стрємоусов.

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