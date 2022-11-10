Лідери "Єдиної Росії" та 2 депутатів держдуми потрапили під обстріл у "ЛНР"
Секретар генради "Єдиної Росії", керівник виконкому, а також двоє депутатів Держдуми потрапили під обстріл у "ЛНР", проте ніхто не постраждав
Про це повідомили у пресслужба ЄР, інформує РБК.
Секретар генради "Єдиної Росії" Андрій Турчак, керівник виконкому Олександр Сідакін, а також депутати Держдуми Артем Туров та Артем Бічаєв потрапили під обстріл у "ЛНР".
"Потрапили під обстріл. Ніхто з них не постраждав", – повідомили у партії.
- Нагадаємо, вчора на Херсонщині в ДТП загинув заступник окупаційного очільника Херсонщини Стрємоусов.
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