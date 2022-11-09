Пропагандисти РФ заявили про загибель заступника окупаційного очільника Херсонщини Стрємоусова
Окупаційний "заступник голови" Херсонської області Кирило Стремоусов загинув у ДТП
Про це повідомляють російські ЗМІ,
Смерть Стрємоусова підтвердила колаборантка Катерина Губарева.
Окупаційні пабліки з посиланням на водія Стрємоусова повідомляють, що колаборант загинув під Генічеськом.
Згодом гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо у відеозверненні підтвердив загибель Стрємоусова.
Водночас перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський у коментарі Суспільному сказав, що інформація про загибель Стрємоусова не підтверджена, та припустив можливість інсценування.
Кирило Стрємоусов 1976 р. н. у 2013 році був одним з організаторів пробіжки "Спасибо за победу" під прапорами російських ультраправих організацій, а також організатором проросійського мітингу в Херсоні 1 березня 2014 року.
У 2017 році Стрємоусов побив поліцейського та увірвався з іншими особами до кабінету мера Херсона, після чого силоміць вивели його на вулицю і повалили на тротуар.
5 квітня 2018 року у Херсоні на працівників СБУ напали особи, які намагалися звільнити капітана заарештованого в Азовському морі судна "Норд". В. о. керуючого справами мерії Катерина Гандзюк повідомила, що на чолі нападників стояв Кирило Стрємоусов.
21 травня 2018 року Стремоусов увірвався на територію платного пляжу і напав на охоронця, вистріливши в нього з травматичного пістолета.
У квітні 2019 року Стрємоусов із групою осіб намагався відбити у СБУ затриманого на лінії розмежування учасника окупації Криму і "депутата" окупаційної "міськради" Євпаторії від "Єдиної Росії" Сергія Осьмініна.
У червні 2020 року Стрємоусов зі спільником напав на журналіста онлайн-видання "Вгору" Дмитра Багненка.
20 серпня 2020 року СБУ у межах викриття агентурної мережі ФСБ Росії в Херсонській області провела обшук у Стрємоусова.
Крім того, Стрємоусов поширював російську пропаганду про "фашизм в Україні" та "біологічні лабораторії США" і звинувачував українську владу в поширенні COVID-19.
З початком повномасштабного вторгнення Росії Стрємоусов вдався до співпраці з окупантами: 16 березня 2022 року в будівлі Херсонської облради він очолив незаконне зібрання органу окупаційної адміністрації разом з колаборантами з "Комітету спасіння за мир і порядок".
17 березня 2022 року Херсонська облпрокуратура відкрила проти Стрємоусова процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчиненого в умовах воєнного стану).
В умовах окупації Стрємоусов погрожував проукраїнськи налаштованим людям російським ув'язненням.
Згодом у Херсоні масово з'явилися листівки про нагороду в пів мільйона гривень за голову Стрємоусова, після чого колаборант втік до тимчасово окупованого Донецька.
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