Лідери ЄС запропонують Україні міцніші зв'язки і партнерство

Про це йдеться в проєкті декларації ЄС.



Зазначають, що лідери блоку 27 країн зустрічаються у Версалі, щоб обговорити заявку України на членство.



"Після рішення глав держав і урядів ЄС від Грудня 2016 року Європейська Рада визнала європейські устремління і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", – йдеться в проєкті декларації.



Зазначимо, що 28 лютого 2022 року президент України подав заявку України на членство в Європейському Союзі. Рада запропонувала комісії представити свою думку по цій заявці. Лідери говорять в проєкті, що вони подбають про те, щоб санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням були реалізовані, і що вони готові додати додаткові заходи, якщо це необхідно.

Нагадаємо, сейм Литви закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Додамо, за даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу.