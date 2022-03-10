Лідери ЄС запропонують Україні міцніші зв'язки і партнерство
Лідери Європейського Союзу запропонують зміцнити зв'язки блоку з Україною і поглибити його партнерство. Комісія оцінить, чи готовий Київ стати кандидатом на повноправне членство в ЄС
Про це йдеться в проєкті декларації ЄС.
Зазначають, що лідери блоку 27 країн зустрічаються у Версалі, щоб обговорити заявку України на членство.
"Після рішення глав держав і урядів ЄС від Грудня 2016 року Європейська Рада визнала європейські устремління і європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію", – йдеться в проєкті декларації.
Зазначимо, що 28 лютого 2022 року президент України подав заявку України на членство в Європейському Союзі. Рада запропонувала комісії представити свою думку по цій заявці. Лідери говорять в проєкті, що вони подбають про те, щоб санкції проти Росії у зв'язку з її вторгненням були реалізовані, і що вони готові додати додаткові заходи, якщо це необхідно.
- Нагадаємо, сейм Литви закликав Євросоюз терміново надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.
- Додамо, за даними видання Bloomberg, кілька країн Євросоюзу виступили проти того, щоб надати Україні статус країни-кандидата на вступ до ЄС вже цього тижня.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна чекає чіткого сигналу щодо заявки на вступ до Євросоюзу.
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