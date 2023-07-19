Ліга чемпіонів. "Ференцварош" зганьбився з клубом з Фарерів, результати інших матчів 1 раунду кваліфікації
У першому раунді відбору Ліги чемпіонів угорський "Ференцварош" під керівництвом тренера з РФ Станіслава Черчесова програла "Класвіку" з Фарерських островів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. 1 раунд. Повторні матчі
19 липня
"Ференцварош" (Угорщина) – КІ "Клаксвік" (Фарерські острови) 0:3 (перший матч – 0:0)
Голи: Фредеріксберг, 8 (пен.), 32, Кассі, 45+1
"Валмієра" (Латвія) - "Олімпія" (Словенія) 1:2 (1:2)
Голи: Мена 82 - Руй Педро 33, Мухамедбегович 64
"Динамо" (Тбілісі, Грузія) - "Астана" (Казахстан) 1:2 (1:1)
Голи: Камара, 22 - Бейсебеков, 50, Дарбое, 51
"Карабах" (Азербайджан) - "Лінколь Ред Імпс (Гібралтар) 4:0 (2:1)
Голи: Зубір, 7, Мустафазаде, 45+1, Джіджа, 49, Янкович, 62
- 18 липня до 2 раунду кваліфікації вийшла колишня команда українського тренера Юрія Вернидуба - молдовський "Шериф".
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