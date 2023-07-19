Ліга чемпіонів: результати усіх матчів першого кваліфікаційного раунду
У вівторок, 18 липня, відбулися повторні матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікацій. 1 раунд. Повторні матчі
18 липня
"Струга" (Північна Македонія) - "Жальгіріс" (Литва) 1:2 (перший матч - 0:0)
Голи: Ібраїмі, 76 (пен.) - Кендиш, 78, Радич, 83 (авт.)
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Хамрун Спартанс" (Мальта) 2:1 (4:0)
Голи: Шуранов, 69, П'єрро, 84 - Мбонг, 32
"Флора" (Естонія) - "Ракув" (Польща) 0:3 (0:1)
Голи: Зволінські, 47, 59, Папаніколау, 85
"Шериф" (Молдова) - "Фарул" (Румунія) 3:0 (дод.час) (0:1)
Голи: Талаль, 45+1, Мбекелі, 99, Адемо, 105+1
БАТЕ (Білорусь) - "Партізані" (Албанія) 2:0 (1:1)
Голи: Малькевич, 71, Шестюк, 90+12
"Зрінські" (Боснія і Герцеговина) - "Урарту" (Вірменія) 2:3 (4:3 - по пен.) (1:0)
Голи: Більбія, 27, Кіш, 94 (пен.) - Григорян, 74, 90+1 (пен.), Максименко, 95+5
"Нью-Сейнтс" (Уельс) - "Хеккен" (Швеція) 0:2 (1:3)
Голи: Садік, 19, Сонко, 90+1
"Брейдаблік" (Ісландія) - "Шемрок Роверс" (Ірландія) 2:1 (1:0)
Голи: Сванторссон, 16, Гуннлаугссон, 52 - Берк, 65
Хто представлятиме в ЛЧ 2023/24 Україну
Чемпіон України "Шахтар" у новому сезоні зіграє на груповому раунді головного єврокубка. "Дніпро-1" стартує у 2-му кваліфікаційному раунді. Там українці зустрінуться з грецьким "Панатінаїкосом". Матчі відбудуться 25/26 липня та 1/2 серпня.
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