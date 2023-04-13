Ліга чемпіонів: "Мілан" переграв "Наполі" у драматичному матчі на "Сан Сіро"
У першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів італійський "Мілан" виявився кращим за "Наполі"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Мілана" з рахунком 1:0. Наприкінці першого тайму Браїм Діас розпочав класну контратаку від власних воріт - іспанець протягнув м'яч вздовж всього поля, внаслідок чого голом відзначився Ісмаель Беннасер.
На 74-й хвилині "Наполі" залишився у меншості. Андре Замбо Ангісса грубо зіграв проти гравця "Мілана", а після цього почав хамити арбітру. В результаті отримав другу жовту картку.
Матч-відповідь пройде у вівторок, 18 квітня.
Ліга чемпіонів
Чвертьфінал. Перший матч
12 квітня
"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія) 1:0
Гол: Беннасер, 40
Вилучення: Замбо Ангісса, 74 (друга жовта картка)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.27
Купівля 37.27Продаж 38.07
-
EUR
Купівля 40.33Продаж 41.14
- Актуальне
- Важливе