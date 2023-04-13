Ліга чемпіонів: "Мілан" переграв "Наполі" у драматичному матчі на "Сан Сіро"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Мілана" з рахунком 1:0. Наприкінці першого тайму Браїм Діас розпочав класну контратаку від власних воріт - іспанець протягнув м'яч вздовж всього поля, внаслідок чого голом відзначився Ісмаель Беннасер.

На 74-й хвилині "Наполі" залишився у меншості. Андре Замбо Ангісса грубо зіграв проти гравця "Мілана", а після цього почав хамити арбітру. В результаті отримав другу жовту картку.

Матч-відповідь пройде у вівторок, 18 квітня.

Ліга чемпіонів

Чвертьфінал. Перший матч

12 квітня

"Мілан" (Італія) - "Наполі" (Італія) 1:0

Гол: Беннасер, 40

Вилучення: Замбо Ангісса, 74 (друга жовта картка)