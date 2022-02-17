Ліга чемпіонів: результати матчів середи
Вчора, 16 лютого, були зіграні чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
"Зальцбург" (Австрія) - "Баварія" (Німеччина) 1:1
Голи: Адаму, 21 - Коман, 90
"Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:2
Голи: Фірміно, 75, Салах, 83
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
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