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Ліга чемпіонів: результати матчів середи

17 лютого, 2022 четвер
07:07
Спорт "Зальцбург" - "Баварія", Ліга чемпіонів

Вчора, 16 лютого, були зіграні чергові матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 лютого

"Зальцбург" (Австрія) - "Баварія" (Німеччина) 1:1

Голи: Адаму, 21 - Коман, 90

"Інтер" (Італія) - "Ліверпуль" (Англія) 0:2

Голи: Фірміно, 75, Салах, 83
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