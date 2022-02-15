Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт ПСЖ на останніх секундах забив "Реалу" і вирвав перемогу в матчі ЛЧ попри нереалізований пенальті Мессі

ПСЖ на останніх секундах забив "Реалу" і вирвав перемогу в матчі ЛЧ попри нереалізований пенальті Мессі

15 лютого, 2022 вiвторок
23:54
Спорт Ліонель Мессі

У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч, який проходив у Парижі, завершився перемогою господарів 1:0. ПСЖ мав дуже хороший шанс вийти вперед на 61-й хвилині, але зірковий форвард Ліонель Мессі не реалізував пенальті у ворота "Реалу".

Доля матчу вирішилась на останніх секундах зустрічі. Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе реалізував свій момент на 94-й хвилині та вирвав для ПСЖ перемогу.

Матч-відповідь "Реалу" та ПСЖ пройде 9 березня у Мадриді.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу

15 лютого

ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія) 1:0

Гол: Мбаппе, 90+4

Нереалізований пенальті: Мессі, 61

 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
футбол
Ліга чемпіонів
Реал
результати
Ліонель Мессі
ПСЖ
Читайте також:
путін шойгу автомат
14 лютого, 2022 понедiлок
Бомби на Україну можуть впасти за кілька хвилин після наказу Путіна, - заступник міністра оборони Британії
Верховна рада
13 лютого, 2022 неділя
Зустріч із силовиками та головами фракцій скасували, введення воєнного стану не обговорювали, - нардеп Железняк
Аліна Паш
14 лютого, 2022 понедiлок
Переможницю нацвідбору на Євробачення-2022 Аліну Паш дискваліфікують, якщо вона в’їхала до окупованого Криму не з України, - Суспільне
Київ
0°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.09
    Купівля 28.09
    Продаж 28.53
  • EUR
    Купівля 31.79
    Продаж 32.39
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
15 лютого
22:52
Байден в Білому домі
Росія заявила, що відводить частину військ від українського кордону, але наші аналітики бачать збереження їхніх позицій, - Байден
22:44
Байден в Білому домі
Байден: 77 років тому ми билися пліч-о-пліч, не маючи вибору. Якщо тепер Росія нападе на Україну - це вже буде війною вибору
22:30
У Києві на проспекті Науки автівка Subaru збила мотоцикліста, водія госпіталізували
У Києві на проспекті Науки автівка Subaru збила мотоцикліста, водія госпіталізували
22:27
Оновлено
хакер
В Україні відбувається масова атака на банки й портал "Дія", також не працюють сайти Міноборони, ЗСУ та ДСНС
22:25
Ексклюзив
Володимир Горбач
Інтрига щодо визнання Росією "Л/ДНР" триватиме до саміту лідерів Нормандського формату, - політаналітик Горбач
22:22
Василь Ломаченко проти Річарда Коммі (ліворуч)
Стало відомо, коли може відбутись бій Ломаченка з абсолютним чемпіоном світу
21:52
Латвія
ЄС повинен ввести санкції, якщо Росія визнає "Л/ДНР", - очільник МЗС Латвії
21:40
Україна-НАТО
Транспорт, спецобладнання і медзасоби: НАТО отримало запит від України про допомогу на випадок масштабних надзвичайних ситуацій
21:32
Ексклюзив
Ігор Мосійчук
Жодного слова про участь Росії: це або диверсія, або нехлюйство правоохоронців, – Мосійчук про розслідування замаху на нього біля телеканалу "Еспресо"
21:24
Ексклюзив
Володимир Цибулько
США видають дати можливого вторгнення РФ до України на основі багатьох факторів, які збігаються у певні дні, - Цибулько
21:22
Греція
Стрілянина у кафе на Донеччині: МЗС Греції викликало українського посла через загиблих і поранених греків
21:13
Рада Європи
"Закликаємо подвоїти зусилля, щоб уникнути загострення конфлікту": Рада Європи закликала до негайної деескалації навколо України
21:09
Ексклюзив
Ціни на пальне швидко стабілізуються за умови деескалації, – експерт
21:08
Олександр Зінченко
"Спортінг" - "Манчестер Сіті": Зінченко не потрапив у стартовий склад на матч Ліги чемпіонів
20:46
Ексклюзив
Німеччина має змінити дипломатичну позицію через звернення Держдуми РФ щодо визнання "Л/ДНР" в день перемовин Шольц - Путін, - нардеп Тарасенко
20:40
Інфографіка
Олександр Абраменко
Олімпіада-2022: За кого українцям вболівати 16 лютого
20:31
Крістіна Квін
"Сподіваюся, ми швидко побачимо деескалацію і повернемося у Київ", - Крістіна Квін
20:23
Положинський, Тополя та учасники гурту "Антитіла": українські зірки приєднуються до Сил тероборони
20:07
Порошенко
Порошенко про неефективність Будапештського меморандуму: Ми 17 разів ініціювали консультації, і жодна не відбулася
20:02
Інфографіка
Юлія Джима
Олімпіада-2022: Розклад 12-го дня зимових Ігор у Пекіні
19:56
Ексклюзив
Сергій Фурса
Керівника САП можуть не призначати або через нардепів-"слуг" або через Коломойського, - Фурса
19:52
Еммануель Макрон
Макрон звернувся до Путіна із закликом не визнавати "Л/ДНР"
19:35
Олександр Трухін
"Є певні невиконані речі, які маю зробити": Трухін заявив, що не збирається складати мандат
19:12
Ексклюзив
Андрій Осадчук
"Закрити небо": у Раді зареєстрували постанову щодо звернення до країн Будапештського меморандуму, - нардеп Осадчук
19:05
Мірча Луческу
У Туреччині забажали "викрасти" тренера Луческу з "Динамо"
19:04
"Філіп Морріс" у 2021 році скоротила відвантаження тютюнових виробів в Україні на 3,3%
19:02
ТКГ
Україна ініціює термінове засідання ТКГ через рішення Держдуми щодо можливого визнання Росією "Л/ДНР"
18:57
Ліки
В Україні тяжкохворим безкоштовно надаватимуть ліки, які ще досліджують
18:52
КМДА
У Києві оновили адреси укриттів та бункерів
18:50
Ексклюзив
Данило Мокрик
Україні потрібна нормальна робота Антимонопольного комітету та закон про лобізм для боротьби з олігархами, - журналіст Мокрик
18:47
посольство США
США закликали своїх громадян залишити Молдову через військову активність РФ на кордоні з Україною
18:45
На знімках із супутників помітно посилену активність російських військ біля кордонів України, – Reuters
18:45
Євробачення
"Шахраї не можуть представляти Україну на Євробаченні": Суспільне звернеться до правоохоронців щодо підроблених документів Аліни Паш
18:41
Новак Джокович
Ми не авіакомпанія, але літаємо літаками, - Ryanair поглумилася над позицією тенісиста Джоковича стосовно вакцинації
18:22
Дмитро Кулеба
Можливе вторгнення РФ: Італія готова допомагати Україні, в тому числі підтримуючи пакет санкцій ЄС, - Кулеба
18:20
Луїджі Ді Майо
"Єдиний шлях - це досягнення миру через дипломатію": голова МЗС Італії про загострення ситуації навколо України
18:17
Віктор Циганков
"Динамо" розгромило "Кайрат" у контрольному матчі на зборах
18:14
ДНР
Очільник МЗС Литви назвав "відкритою ескалацією" можливе визнання Росією "Л/ДНР"
17:58
Єнс Столтенберг
У НАТО не бачать ознак деескалації РФ біля кордонів України, але сигнали з боку Москви дають підстави для "обережного оптимізму"
17:56
окупанти
Окупанти із забороненої зброї обстріляли українські позиції поблизу Катеринівки, Лобачевого та Оріхового
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV