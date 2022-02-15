ПСЖ на останніх секундах забив "Реалу" і вирвав перемогу в матчі ЛЧ попри нереалізований пенальті Мессі
У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч, який проходив у Парижі, завершився перемогою господарів 1:0. ПСЖ мав дуже хороший шанс вийти вперед на 61-й хвилині, але зірковий форвард Ліонель Мессі не реалізував пенальті у ворота "Реалу".
Доля матчу вирішилась на останніх секундах зустрічі. Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе реалізував свій момент на 94-й хвилині та вирвав для ПСЖ перемогу.
Матч-відповідь "Реалу" та ПСЖ пройде 9 березня у Мадриді.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія) 1:0
Гол: Мбаппе, 90+4
Нереалізований пенальті: Мессі, 61
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.09
Купівля 28.09Продаж 28.53
-
EUR
Купівля 31.79Продаж 32.39
- Актуальне
- Важливе