ПСЖ на останніх секундах забив "Реалу" і вирвав перемогу в матчі ЛЧ попри нереалізований пенальті Мессі

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Матч, який проходив у Парижі, завершився перемогою господарів 1:0. ПСЖ мав дуже хороший шанс вийти вперед на 61-й хвилині, але зірковий форвард Ліонель Мессі не реалізував пенальті у ворота "Реалу".



Доля матчу вирішилась на останніх секундах зустрічі. Найдорожчий футболіст світу Кіліан Мбаппе реалізував свій момент на 94-й хвилині та вирвав для ПСЖ перемогу.



Матч-відповідь "Реалу" та ПСЖ пройде 9 березня у Мадриді.



Ліга чемпіонів



1/8 фіналу



15 лютого



ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія) 1:0



Гол: Мбаппе, 90+4



Нереалізований пенальті: Мессі, 61

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb