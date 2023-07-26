Ліга чемпіонів: результати перших матчів другого кваліфікаційного раунду
У вівторок, 26 липня, відбулися перші матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де український "Дніпро-1" поступився грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:1
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Кваліфікацій. 2-й раунд. Перші матчі.
26 липня.
ХІК (Фінляндія) - "Мольде" (Норвегія) 1:0
Гол: Кескінен 25
"Жальгіріс" (Литва) - "Галатасарай" (Туреччина) 2:2
Голи: Оєвучі 48, Казлаускас 90+2 - Бардакчі 75, Давіршоглу 78
"Динамо" (Загреб, Хорватія) – "Астана" (Казахстан) 4:0
Голи: Шкіпич 36, Іванушец 41, Іванушец 43, Іванушец 54
"Серветт" (Швейцарія) - "Генк" (Бельгія) 1:1
Голи: Рульє 78 - Арокодаре 21
"Зрінські (Боснія і Герцеговина) - "Слован" (Словаччина) 0:1
Гол: Зуберу 53
"Брейдаблік" (Іслнадія) - "Копенгаген" (Данія) 0:2
Голи: Ларссон 1, Фальк 32
Хто представлятиме в ЛЧ 2023/24 Україну
Чемпіон України "Шахтар" у новому сезоні зіграє відразу на груповому раунді головного єврокубка.
"Дніпро-1" 25 липня теж стартував у 2-му кваліфікаційному раунді ЛЧ, де поступився грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:1.
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