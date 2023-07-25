"Дніпро-1" програв "Панатінаїкосу" в кваліфікації Ліги чемпіонів
У вівторок, 25 липня, "Дніпро-1" поступився грецькому "Панатінаїкосу" в першому матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Кошице "Дніпро-1" пропустив вже на 10-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. Перевагу "Панатінаїкоса" на 74-й хвилині збільшив Філіп Джуричич. До розгромного рахунок невдовзі довів Фотіс Йоаннідіс, який реалізував пенальті.
"Дніпро-1" забив у відповідь невдовзі до фінального свистка зусиллями Олександра Каплієнка та поступився "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.
Повторна зустріч відбудеться 1 серпня в Афінах.
Хто може стати суперником "Дніпра-1" у наступному раунді
У разі перемоги над "Панатінаїкосом", віцечемпіони України зустрінуться в третьому кваліфікаційному раунді з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.
У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією".
Напряму до групового етапу головного єврокубкового турніру потрапив чемпіон України - "Шахтар".
Результат
Ліга чемпіонів
2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч
25 липня
"Дніпро-1" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція) 1:3
Голи: Каплієнко, 90 - Шпорар, 10, Дурічич, 74, Йоанідіс, 84 (пен.)
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