Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Кошице "Дніпро-1" пропустив вже на 10-й хвилині, коли відзначився Андраж Шпорар. Перевагу "Панатінаїкоса" на 74-й хвилині збільшив Філіп Джуричич. До розгромного рахунок невдовзі довів Фотіс Йоаннідіс, який реалізував пенальті.

"Дніпро-1" забив у відповідь невдовзі до фінального свистка зусиллями Олександра Каплієнка та поступився "Панатінаїкосу" з рахунком 1:3.

Повторна зустріч відбудеться 1 серпня в Афінах.

Хто може стати суперником "Дніпра-1" у наступному раунді

У разі перемоги над "Панатінаїкосом", віцечемпіони України зустрінуться в третьому кваліфікаційному раунді з французьким "Марселем", за який виступає український футболіст Руслан Малиновський.

У разі вильоту з ЛЧ "Дніпро-1" продовжить виступи у Лізі Європи та зіграє на третьому відбірковому етапі з чеською "Славією".

Напряму до групового етапу головного єврокубкового турніру потрапив чемпіон України - "Шахтар".

Результат

Ліга чемпіонів

2-й кваліфікаційний раунд. 1-й матч

25 липня

"Дніпро-1" (Україна) - "Панатінаїкос" (Греція) 1:3

Голи: Каплієнко, 90 - Шпорар, 10, Дурічич, 74, Йоанідіс, 84 (пен.)