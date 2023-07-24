Ліга чемпіонів: відбулося жеребкування 3 кваліфікаційного раунду
У понеділок, 24 липня, відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія), "Дніпро-1" дізнався потенційного суперника на третьому етапі відбору. У разі перемоги над грецьким "Панатінаїкосом" у другому колі кваліфікації, віцечемпіони України зустрінуться з французьким "Марселем". Матчі відбудуться 8-9 та 15 серпня. За марсельців виступає український футболіст Руслан Малиновський.
Коли у Лізі чемпіонів стартують українські клуби
"Дніпро-1" зіграє перший матч проти "Панатінаїкоса" 25 липня у словацькому Кошице. Повторна гра відбудеться 1 серпня в Афінах.
"Шахтар" розпочне виступи у ЛЧ одразу з групового раунду.
Результати жеребкування
Ліга чемпіонів
3 кваліфікаційний раунд"Дніпро-1" (Україна) / "Панатінаїкос" (Греція) - "Марсель" (Франція)
- 18 липня до 2 раунду кваліфікації вийшла колишня команда українського тренера Юрія Вернидуба - молдовський "Шериф".
- 19 липня у першому раунді відбору Ліги чемпіонів угорський "Ференцварош" під керівництвом тренера з РФ Станіслава Черчесова програв "Класвіку" з Фарерських островів.
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