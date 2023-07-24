Про це повідомляє Еспресо.TV.

За підсумками жеребкування у Ньоні (Швейцарія), "Дніпро-1" дізнався потенційного суперника на третьому етапі відбору. У разі перемоги над грецьким "Панатінаїкосом" у другому колі кваліфікації, віцечемпіони України зустрінуться з французьким "Марселем". Матчі відбудуться 8-9 та 15 серпня. За марсельців виступає український футболіст Руслан Малиновський.

Коли у Лізі чемпіонів стартують українські клуби

"Дніпро-1" зіграє перший матч проти "Панатінаїкоса" 25 липня у словацькому Кошице. Повторна гра відбудеться 1 серпня в Афінах.

"Шахтар" розпочне виступи у ЛЧ одразу з групового раунду.

Результати жеребкування

Ліга чемпіонів

3 кваліфікаційний раунд