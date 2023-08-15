Ліга чемпіонів: Результати повторних матчів 3-го кваліфікаційного раунду
У вівторок, 15 серпня, відбулися повторні матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
3-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі
15 серпня
"Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) - "Слован" (Словаччина) 3:1 (перший матч - 2:1)
Голи: П'єрро 29, Саба 45+2, Давід 90+3 - Толіч 85
"Аріс" (Кіпр) - "Ракув" (Польща) 0:1 (1:2)
Гол: Тудор, 49
"Бачка Тополя" (Сербія) - "Брага" (Португалія) 1:4 (0:3)
Голи: Раконяц, 40 - Піцці, 9, Брума, 13, Джало, 16, Аль Мусраті, 20
"Галатасарай" (Туреччина) - "Олімпія" (Словенія) 1:0 (3:0)
Гол: Ікарді, 24
Вилучення, Торрейра, 65 ("Галатасарай")
"Мольде" (Норвегія) - "Класвік" (Фарерські острови) 2:0 (дод. час) (1:2)
Голи: Еріксен, 17, Ліннес, 112
"Спарта" (Чехія) - "Копенгаген" (Данія) 3:3 (2:4 - по пен.) (0:0)
Голи: Бірманчевіч, 80, Лачі, 105, Олантунджі, 107 - Ларссон, 1, Клаессон, 105+2, 112
Перший матч
"Динамо" (Хорватія) - АЕК (Греція) 1:2
Голи: Булат, 39 - Цубер, 59, Галанопулос, 90
Коли у Лізі чемпіонів стартує "Шахтар"
Україну на груповому раунді Ліги чемпіонів 2023/24 представлятиме "Шахтар". "Дніпро-1" не зміг подолати кваліфікацію турніру та у другому відбірковому раунді поступився грецькому "Панатінаїкосу" - 1:3, 2:2.
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