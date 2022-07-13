Ліга чемпіонів: результати усіх матчів вівторка
У вівторок, 12 липня, відбулися повторні матчі 1-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1-й кваліфікаційний раунд. Повторні матчі
12 липня
РФШ (Латвія) – ГІК (Фіналяндія) 2:1 (4:5 по пен.)
Голи: Зюзін, 48, Паніч, 56 – Муріло, 75
Перший матч – 0:1
"Жальгіріс" (Литва) – "Балкані" (Косово) 1:0 (0:0, 1:0 дод. час)
Гол: Оевусі, 97
Перший матч – 1:1
"Карабах" (Азербайджан) – "Лех" (Польща) 5:1
Голи: Каді, 14, 74, Озобіч, 42, Медіна, 56, Гусейнов, 77 – Велде, 1
Перший матч – 0:1
"Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) – "Шкупі" (Македонія) 2:0
Голи: Хуанфрі, 32, Касьяро, 69
Перший матч – 0:3
"Шериф" (Молдова) – "Зріньскі" (Хорватія) 1:0
Гол: Савіч, 22 (автогол)
Перший матч – 0:0
"Тірана" (Албанія) – "Дюделанж" (Люксембург) 1:2
Голи: Джиджа, 78 – Божич, 49, Сінані, 61
Перший матч – 0:1
"Хіберніанс" (Мальта) – "Шемрок Роверс" (Ірландія) 0:0
Перший матч – 0:3
"Сутьєска" (Боснія і Герцеговина) – "Лудогорець" (Болгарія) 0:1
Гол: Сотіріу, 53
Перший матч – 0:2
"Вікінгур" (Ісландія) – "Мальме" (Швеція) 3:3
Голи: Гуннарсон, 15, 75, Хансен, 56, – Бірманчевіч, 34, Беймо, 44, Крістіансен, 47
Перший матч - 2:3
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15 червня стало відомо, що "Динамо" у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів зустрінеться з "Фенербахче".
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