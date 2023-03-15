Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 14 березня
У вівторок, 14 березня, були зіграні ще два повторні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Минулого тижня у чвертьфінал Ліги чемпіонів вийшли лондонський "Челсі", португальська "Бенфіка", італійський "Мілан" та мюнхенська "Баварія".
Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
14 березня
"Порту" (Португалія) - "Інтер" (Італія) 0:0
Перший матч - 0:1
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Лейпциг" (Німеччина) 7:0
Голи: Холанд, 22 (пен.), 24, 45+2, 53, 57, Гюндоган, 49, Де Брюйне, 90+2
Перший матч - 1:1
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.08
Купівля 38.08Продаж 38.85
-
EUR
Купівля 40.19Продаж 41.08
- Актуальне
- Важливе