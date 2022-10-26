Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

5-й тур

25 жовтня

Група E

"Зальцбург" (Австрія) - "Челсі" (Англія) 1:2

Голи: Адаму, 48 - Ковачич, 23, Хаверц, 64

"Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Мілан" (Італія) 0:4

Голи: Габбія, 39, Леау, 49, Жиру, 59 (пен.), Любічич, 69 (пен.)

Група F

"Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна) 1:1

Голи: Якумакіс, 34 - Мудрик, 58

"Лейпциг" (Німеччина) - "Реал" (Іспанія) 3:2

Голи: Гвардіол, 13, Нкунку, 18, Вернер, 81 - Вінісіус, 44, Родріго, 90+4 (пен.)

Група G

"Севілья" (Іспанія) - "Копенгаген" (Данія) 3:0

Голи: Ен Несірі, 61, Іско, 88, Монтьєль, 90+2

"Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:0

Група H

ПСЖ (Франція) - "Маккабі" (Хайфа, Ізраїль) 7:2

Голи: Мессі, 19, 44, Мбаппе, 32, 64, Неймар, 35, Голдберг (авт.), 67, Солер, 84

"Бенфіка" (Португалія) - "Ювентус" (Італія) 4:3

Голи: Сілва, 17, Ж. Маріу, 28, Р. Сілва, 35, 50 - Кін, 21, Мілік, 77, Маккенні, 79

25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".

Італійський "Мілан" розгромно переміг загребське "Динамо".

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