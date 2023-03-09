Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 8 березня
У середу, 8 березня, були зіграні два повторні матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів вівторка лондонський "Челсі" та португальська "Бенфіка" зуміли кваліфікуватись у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а для "Борусії" Дортмунд і "Брюгге" євросезон закінчений.
У середу, 8 березня, місця в чвертьфіналі Ліги чемпіонів завоювали "Мілан" та "Баварія".
Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторні матчі
8 березня
"Тоттенгем" (Англія) - "Мілан" (Італія) 0:0
Червона картка: Ромеро, 77
Перший матч - 0:1
"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція) 2:0
Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90
Перший матч - 1:0
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