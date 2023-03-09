Ліга чемпіонів: результати всіх матчів 8 березня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Після матчів вівторка лондонський "Челсі" та португальська "Бенфіка" зуміли кваліфікуватись у чвертьфінал Ліги чемпіонів, а для "Борусії" Дортмунд і "Брюгге" євросезон закінчений.

У середу, 8 березня, місця в чвертьфіналі Ліги чемпіонів завоювали "Мілан" та "Баварія".

Жеребкування чвертьфіналу відбудеться 17 березня.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу. Повторні матчі

8 березня

"Тоттенгем" (Англія) - "Мілан" (Італія) 0:0

Червона картка: Ромеро, 77

Перший матч - 0:1

"Баварія" (Німеччина) - ПСЖ (Франція) 2:0

Голи: Чупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90

Перший матч - 1:0