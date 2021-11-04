Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 3 листопада, були зіграні 8 матчів 4-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
4-й тур
3 листопада
Група А
"Манчестер Сіті" (Англія) - "Брюгге" (Бельгія) 4:1
Голи: Фоден, 15, Жезус, 54, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунс, 17 (авт.)
"РБ Лейпциг" (Німеччина) - ПСЖ (Франція) 2:2
Голи: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен.) - Вейналдум, 21, 39
Група В
"Мілан" (Італія) - "Порту" (Португалія) 1:1
Голи: Мбемба, 61 (авт.) - Діас, 6
"Ліверупуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0
Голи: Жота, 13 - Мане, 21
Група С
"Спортінг" (Португалія) - "Бешикташ" (Туреччина) 4:0
Голи: Гонсалвеш, 31 (пен.), 38, Паулінью, 41, Сарабія, 56
"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Аякс" (Нідерланди) 1:3
Голи: Ройс, 37 (пен.) - Тадіч, 72, Алле, 83, Классен, 90+3
Група D
"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1
Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39
"Шериф" (Молдова) - "Інтер" (Італія) 1:3
Голи: Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкріньяр, 66, Санчез, 82
- 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося іспанській "Барселоні".
- В іншому матчі 4-го туру ЛЧ лондонський "Челсі" переміг шведський "Мальме".
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