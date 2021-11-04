Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Спорт Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

4 листопада, 2021 четвер
07:07
Спорт "Манчестер Сіті" - "Брюгге"

У середу, 3 листопада, були зіграні 8 матчів 4-го туру Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

4-й тур

3 листопада

Група А

"Манчестер Сіті" (Англія) - "Брюгге" (Бельгія) 4:1

Голи: Фоден, 15, Жезус, 54, Стерлінг, 72, Жезус, 90+2 - Стоунс, 17 (авт.)

"РБ Лейпциг" (Німеччина) - ПСЖ (Франція) 2:2

Голи: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен.) - Вейналдум, 21, 39

Група В

"Мілан" (Італія) - "Порту" (Португалія) 1:1

Голи: Мбемба, 61 (авт.) - Діас, 6

"Ліверупуль" (Англія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:0

Голи: Жота, 13 - Мане, 21

Група С

"Спортінг" (Португалія) - "Бешикташ" (Туреччина) 4:0

Голи: Гонсалвеш, 31 (пен.), 38, Паулінью, 41, Сарабія, 56

"Боруссія" Дортмунд (Німеччина) - "Аякс" (Нідерланди) 1:3

Голи: Ройс, 37 (пен.) - Тадіч, 72, Алле, 83, Классен, 90+3 

Група D

"Реал" (Іспанія) - "Шахтар" (Україна) 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 - Фернандо, 39

"Шериф" (Молдова) - "Інтер" (Італія) 1:3

Голи: Траоре, 90+2 - Брозович, 54, Шкріньяр, 66, Санчез, 82

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

футбол
Ліга чемпіонів
результати
Читайте також:
Віктор Ляшко
3 листопада, 2021 середа
Ляшко назвав "насмішкою над медиками" акцію протесту "антивакцинаторів" у Києві
2 листопада, 2021 вiвторок
Боксер, який нокаутував Джошуа, закликав Усика не повторити його помилок у реванші
Анатолій Тимощук
1 листопада, 2021 понедiлок
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.18
    Купівля 26.18
    Продаж 26.4
  • EUR
    Купівля 30.22
    Продаж 30.6
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
4 листопада
11:06
Олексій Резніков
Резнікова призначили міністром оборони
11:01
Едді Хірн
Промоутер Джошуа назвав боксерську категорію, яка зараз цікавіша за надважку вагу
10:41
В рамках аварійної допомоги Україна купувала електроенергію у Білорусі втричі, вчетверо дорожче, — Марунич
10:39
Уряд уніфікував методику затвердження нормативної грошової оцінки землі
10:36
Ніна Южаніна
"Уряд знищує децентралізацію через катастрофічне зниження фінансування місцевих бюджетів", – економістка Ніна Южаніна
10:35
Хаві
Хаві вперше прокоментував можливе призначення тренером "Барселони"
10:31
Букерівську премію 2021 року отримав письменник із ПАР
10:28
Наразі Україна має низку загроз на початку опалювального сезону, у тому числі — нестача вугілля і газу, — голова Спілки споживачів комунальних послуг
10:01
Девін Хейні
У США оголосили про бій, в якому визначиться потенційний суперник Ломаченка
09:45
ЄБРР зберіг прогноз зростання українського ВВП у 2021 році на рівні 3,5%
09:35
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (праворуч)
Промоутер спрогнозував фінал битви Усика, Ф'юрі та Джошуа за "трон" у хевівейті
09:31
портал "Дія"
У "Дії" спростять отримання допомоги для вагітних і породіль
09:18
карантин
МОЗ розширило "жовту" зону карантину: які регіони потрапили
09:12
курс долара
Офіційний курс: ціна долара знову знизилась
09:01
Андрій Лунін
Президент "Реалу" розповів, яке майбутнє чекає на українського голкіпера Луніна
08:49
осінь погода
Україну накриє тепло: в яких регіонах очікувати +17°C
08:38
ООС
Окупанти шість разів порушили режим "тиші" на Донбасі: поранений український військовий
08:35
Мохамед Салах (в центрі) проти "Атлетико"
Ліга чемпіонів: визначилися чотири учасники 1/8 фіналу
08:23
коронавірус
В Україні зафіксували понад 27 тис. COVID-випадків за добу, майже 700 смертей
08:00
Google
Google змінить спосіб входу до облікових записів
08:00
"Зоря"
"Зоря" - ЦСКА: де та коли дивитись матч Ліги конференцій
07:43
Туреччина розпочала робити щеплення третьою дозою COVID-вакцини Pfizer
07:21
Ганна Маляр
Росія почне нарощувати кількість військ біля кордонів України взимку, - заступник міністра оборони України
00:08
Інфографіка
"Шахтар"
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після поразки від "Реала"
2021, середа
3 листопада
23:53
"Ліверупуль" - "Атлетико"
"Ліверпуль" впевнено переміг "Атлетико" та вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів
23:19
"Київ-Баскет"
"Київ-Баскет" здобув неймовірно емоційну перемогу у Кубку ФІБА
23:09
Роберто Де Дзербі
Тренер "Шахтаря" назвав три речі, які йому потрібні для успіху в ЛЧ
23:04
Розстріл Майдану
Бив активістів, підробив документи, брехав слідству: у Києві судитимуть беркутівця, який розганяв Майдан
22:56
На Закарпатті спалах поліомієліту: інфіковані 5 дітей, одну дівчинку частково паралізовано
22:54
Сауль Альварес
Стало відомо, хто в Україні транслюватиме наступний бій найкращого боксера світу
22:17
Українську стрічку "Віктор_Робот" визнали найкращим повнометражним фільмом для дітей
22:02
Перше яйце знайшли просто під дверима "Вернадського": українські полярники повідомили про початок шлюбного сезону у пінгвінів
21:54
Златан Ібрагімович
"Мілан" врятувався від поразки в матчі з "Порту" в ЛЧ
21:34
Марлос
"Шахтар" програв "Реалу" в Лізі чемпіонів
21:34
Оновлено
Вінісіус (ліворуч) проти Миколи Матвієнка
"Реал" - "Шахтар" 2:1: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
21:29
Напад на журналістів в Укрексімбанку: Седлецька розповіла, як слідчі "не змогли" долучити записи інциденту до справи
21:08
Саломе Зурабішвілі
"Ні і ніколи": президентка Грузії вкотре заявила, що не помилує Саакашвілі
21:06
Стойчо Младенов
Націлені на перемогу, - тренер ЦСКА зробив амбітну заяву перед матчем проти "Зорі" в Лізі конференцій
20:49
криптовалюти
Українські розробники представили нову біржу криптовалют Qmall
20:45
У Запоріжжі на акції антивакцинаторів поліція затримала 5 осіб, ще одного чоловіка госпіталізовано
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV