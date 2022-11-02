Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 6-му турі 2 листопада "Шахтар" зіграє у Варшаві проти "Лейпцига". "Гірники" вже гарантували собі місце в плей-офф Ліги Європи, але якщо переможуть німців, то вийдуть в 1/8 фіналу ЛЧ.

Після 5 турів український клуб має 6 очок та посідає у групі F третє місце. Іспанський "Реал" з 10 балами лідирує, "Лейпциг" з 9 очками - другий. Шотландський "Селтік" з 2 пунктами на четвертій позиції.

Ліга чемпіонів

6-й тур

1 листопада

Група A

"Ліверпуль" (Англія) - "Наполі" (Італія) 2:0

Голи: Салах, 85, Нуньєс, 90+8

"Рейнджерс" (Шотландія) - "Аякс" (Нідерланди) 1:3

Голи: Таверньє, 87 (пен.) - Бергхюйс, 4, Кудус, 29, Консайсао, 89

Група B

"Порту" (Португалія) - "Атлетико" (Іспанія) 2:1

Голи: Таремі, 5, Еустакіо, 24

"Баєр" (Німеччина) - "Брюгге" (Бельгія) 0:0

Група C

"Баварія" (Німеччина) - "Інтер" (Італія) 2:0

Голи: Павар, 32, Чупо-Мотінг, 72

"Вікторія" (Плзень, Чехія) - "Барселона" (Іспанія) 2:4

Голи: Хори, 51 (пен.), 63 - Алонсо, 6, Торрес, 44, 54, Торре, 75

Група D

"Спортинг" (Португалія) - "Айнтрахт" (Німеччина) 1:2

Голи: А. Гомес, 39 - Камада, 62 (пен.), Коло Муані, 72

"Марсель" (Франція) - "Тоттенгем" (Англія) 1:2

Голи: Мбемба, 45+2 - Лангле, 54, Хойб'єрг, 90+5

У вівторок, 1 листопада, в центральному матчі вечора Ліги чемпіонів німецька "Баварія" виявилась сильнішою за італійський "Інтер".

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