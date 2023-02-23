Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 22 лютого, були зіграні ще 2 матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
22 лютого
"Інтер" (Італія) - "Порту" (Португалія) 1:0
Гол: Лукаку, 86
"Лейпциг" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:1
Голи: Гвардіол, 70 - Марез, 27
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