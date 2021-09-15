Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 14 вересня, були зіграні стартові матчі 1-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1-й тур
14 вересня
"Янг Бойз" (Швейцарія) - "Манчестер Юнайтед"(Англія) 2:1
Голи: Нгамалю, 66, Сібачо, 90+5 - Роналду, 13
"Севілья" (Іспанія) - "Зальцбург" (Австрія) 1:1
Голи: Ракітіч, 42 (пен.) - Сучич, 21 (пен.)
"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:0
"Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 0:3
Голи: Мюллер, 34, Левандовські, 56, 85
"Вільярреал" (Іспанія) - "Аталанта" (Італія) 2:2
Голи: Трігерос, 39, Груневелд, 79 - Фройлер, 6, Госенс, 83
"Лілль" (Франція) - "Вольфсбург" (Німеччина) 0:0
"Мальме" (Швеція) - "Ювентус" (Італія) 0:3
Голи: Сандро, 23, Дибала, 45, Мората, 45+1
"Челсі" (Англія) - "Зеніт" (Росія) 1:0
Гол: Лукаку, 69
- У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.
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