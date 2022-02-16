Ліга чемпіонів: результати матчів вівторка
Вчора, 15 лютого, були зіграні перші матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу
15 лютого
ПСЖ (Франція) - "Реал" (Іспанія) 1:0
Гол: Мбаппе, 90+4
Нереалізований пенальті: Мессі, 61
"Спортінг" (Португалія) - "Манчестер Сіті" (Англія) 0:5
Голи: Марез, 6, Сілва, 17, 44, Фоден, 32, Стерлінг, 58
- 15 лютого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів французький ПСЖ переміг мадридський "Реал".
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