Про це повідомляє Еспресо.TV.

Ліга чемпіонів

Плей-офф раунд кваліфікації. Перші матчі

17 серпня

"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 1:0

Гол: Пеллегріно, 37

"Копенгаген" (Данія) - "Трабзонспор" (Туреччина) 2:1

Голи: Клаессон, 9, Лерагер, 48 - Бакасетас, 79

"Рейнджерс" (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди) 2:2

Голи: Чолак, 40, Лоренс, 70 - Сангаре, 37, Обіспо, 78

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