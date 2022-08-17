Ліга чемпіонів: результати всіх матчів вівторка
У вівторок, 16 серпня, були зіграні три матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
Плей-офф раунд кваліфікації. Перші матчі
17 серпня
"Буде/Глімт" (Норвегія) - "Динамо" (Загреб, Хорватія) 1:0
Гол: Пеллегріно, 37
"Копенгаген" (Данія) - "Трабзонспор" (Туреччина) 2:1
Голи: Клаессон, 9, Лерагер, 48 - Бакасетас, 79
"Рейнджерс" (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди) 2:2
Голи: Чолак, 40, Лоренс, 70 - Сангаре, 37, Обіспо, 78
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