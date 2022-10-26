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Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 26 жовтня

26 жовтня, 2022 середа
06:10
Спорт "Баварія" - "Барселона", Ліга чемпіонів

У середу, 26 жовтня, будуть зіграні вісім матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга чемпіонів 

5-й тур

25 жовтня

Група А

22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Ліверпуль" (Англія)

22:00 "Наполі" (Італія) - "Рейнджерс" (Шотландія)

Група B

19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Порту" (Португалія)

22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Байєр" (Німеччина)

Група С

19:45 "Інтер" (Італія) - "Вікторія" (Чехія)

22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина) 

Група D

22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Марсель" (Франція)

22:00 "Тоттенгем" (Англія) - "Спортінг" (Португалія)

Транслятор - Megogo

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футбол
Ліга чемпіонів
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