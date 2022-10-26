Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій 26 жовтня
У середу, 26 жовтня, будуть зіграні вісім матчів 5-го туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
5-й тур
25 жовтня
Група А
22:00 "Аякс" (Нідерланди) - "Ліверпуль" (Англія)
22:00 "Наполі" (Італія) - "Рейнджерс" (Шотландія)
Група B
19:45 "Брюгге" (Бельгія) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Байєр" (Німеччина)
Група С
19:45 "Інтер" (Італія) - "Вікторія" (Чехія)
22:00 "Барселона" (Іспанія) - "Баварія" (Німеччина)
Група D
22:00 "Айнтрахт" (Німеччина) - "Марсель" (Франція)
22:00 "Тоттенгем" (Англія) - "Спортінг" (Португалія)
Транслятор - Megogo
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25 жовтня у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" зіграв внічию зі шотландським "Селтіком".
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Італійський "Мілан" розгромно переміг загребське "Динамо".
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