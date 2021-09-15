Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар", у суперниках "Шериф", який очолює українець Юрій Вернидуб.



Українці з особливою увагою також будуть стежити за матчем "Ман Сіті" - "Лейпциг", де гратиме Олександр Зінченко. А також за зустрічю "Брюгге" - ПСЖ, за бельгійців виступає Едуард Соболь.



Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.



Ліга чемпіонів



1-й тур



15 вересня



Група А



22:00 "Брюгге" (Бельгія) - ПСЖ (Франція)



22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)

У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".

В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.

Група В22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Порту" (Португалія)22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Мілан" (Італія)Група С19:45 "Бешикташ" (Туреччина) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)Група D22:00 "Інтер" (Італія) - "Реал" (Іспанія)

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