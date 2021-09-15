Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 15 вересня, будуть зіграні ще вісім матчів першого туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе донецький "Шахтар", у суперниках "Шериф", який очолює українець Юрій Вернидуб.
Українці з особливою увагою також будуть стежити за матчем "Ман Сіті" - "Лейпциг", де гратиме Олександр Зінченко. А також за зустрічю "Брюгге" - ПСЖ, за бельгійців виступає Едуард Соболь.
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.
Ліга чемпіонів
1-й тур
15 вересня
Група А
22:00 "Брюгге" (Бельгія) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Манчестер Сіті" (Англія) - "РБ Лейпциг" (Німеччина)
Група В
22:00 "Атлетико" (Іспанія) - "Порту" (Португалія)
22:00 "Ліверпуль" (Англія) - "Мілан" (Італія)
Група С
19:45 "Бешикташ" (Туреччина) - "Боруссія" (Дортмунд, Німеччина)
22:00 "Спортинг" (Португалія) - "Аякс" (Нідерланди)
Група D
19:45 "Шериф" (Молдова) - "Шахтар" (Україна)
22:00 "Інтер" (Італія) - "Реал" (Іспанія)
- У вівторок, 14 вересня, у Києві у 1-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" зіграло внічию з португальською "Бенфікою".
- В іншому матчі у першому турі Ліги чемпіонів мюнхенська "Баварія" розгромила іспанську "Барселону" на виїзді.
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