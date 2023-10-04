Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи 4 жовтня
У середу, 4 жовтня, будуть зіграні ще 8 матчів 2-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції усіх матчів Ліги чемпіонів доступні на медіасервісі Megogo.
Ліга чемпіонів
2-й тур
4 жовтня
19:45 "Антверпен" (Бельгія) - "Шахтар" (Україна)
19:45 "Атлетико" (Іспанія) - "Феєнорд" (Нідерланди)
22:00 "Борусія" (Дортмунд, Німеччина) - "Мілан" (Італія)
22:00 "Ньюкасл" (Англія) - ПСЖ (Франція)
22:00 "Порту" (Португалія) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Лейпциг" (Німеччина) - "Барселона" (Іспанія)
22:00 "Селтик" (Шотландія) - "Лаціо" (Італія)
22:00 "Црвена Звезда" (Сербія) - "Янг Бойз" (Швейцарія)
- У вівторок, 3 жовтня, "Арсенал" з Олександром Зінченком у складі програв "Лансу", а "Бенфіка" з Анатолієм Трубіним у воротах поступилася "Інтеру".
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