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Головна Спорт Ліга чемпіонів: результати матчів 2 туру

Ліга чемпіонів: результати матчів 2 туру

3 жовтня, 2023 вiвторок
22:02
Спорт Уніон - Брага, Ліга чемпіонів

У вівторок, 3 жовтня відбуваються 8 матчів 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV. 

Ліга чемпіонів

2-й тур

Група С

"Уніон" (Німеччина) - "Брага" (Португалія) 2:3

Голи: Бекер, 30, 37 - Ньякате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4

Група D 

"Зальцбург" (Австрія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 0:2

Голи: Оярсабаль, 7, Мендес, 27



 
футбол
Ліга чемпіонів
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