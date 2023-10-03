Ліга чемпіонів: результати матчів 2 туру
У вівторок, 3 жовтня відбуваються 8 матчів 2 туру групового раунду Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
2-й тур
Група С
"Уніон" (Німеччина) - "Брага" (Португалія) 2:3
Голи: Бекер, 30, 37 - Ньякате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4
Група D
"Зальцбург" (Австрія) - "Реал Сосьєдад" (Іспанія) 0:2
Голи: Оярсабаль, 7, Мендес, 27
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