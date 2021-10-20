Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе київське "Динамо", у суперниках іспанська "Барселона".



Українці з особливим інтересом також будуть стежити за матчем "Бенфіка" - "Баварія", де гратиме Роман Яремчук. Свій матч зіграє "Аталанта" Руслана Малиновського, на них чекає дуель з МЮ.



Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.



Ліга чемпіонів



3-й тур



20 жовтня

Група Е



19:45 "Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)

22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина)

Група G

19:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Вольфсбург" (Німеччина)



22:00 "Лілль" (Франція) - "Севілья" (Іспанія)

Група F



22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Вільярреал" (Іспанія)

22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Аталанта" (Італія)

Група Н



22:00 "Зеніт" (Росія) - "Ювентус" (Італія)

22:00 "Челсі" (Англія) - "Мальме" (Швеція)

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