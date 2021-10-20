Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 20 жовтня, будуть зіграні 8 матчів 3-го туру Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні свій матч у Лізі чемпіонів проведе київське "Динамо", у суперниках іспанська "Барселона".
Українці з особливим інтересом також будуть стежити за матчем "Бенфіка" - "Баварія", де гратиме Роман Яремчук. Свій матч зіграє "Аталанта" Руслана Малиновського, на них чекає дуель з МЮ.
Усі матчі транслює медіасервіс Megogo.
Ліга чемпіонів
3-й тур
20 жовтня
Група Е
19:45 "Барселона" (Іспанія) - "Динамо" (Україна)
22:00 "Бенфіка" (Португалія) - "Баварія" (Німеччина)
Група G
19:45 "Зальцбург" (Австрія) - "Вольфсбург" (Німеччина)
22:00 "Лілль" (Франція) - "Севілья" (Іспанія)
Група F
22:00 "Янг Бойз" (Швейцарія) - "Вільярреал" (Іспанія)
22:00 "Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Аталанта" (Італія)
Група Н
22:00 "Зеніт" (Росія) - "Ювентус" (Італія)
22:00 "Челсі" (Англія) - "Мальме" (Швеція)
- 19 жовтня у 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" у Києві програв мадридському "Реалі".
- В іншому матчі 3-го туру ЛЧ англійський "Манчестер Сіті" розгромно переміг бельгійський "Брюгге".
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