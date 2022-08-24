Ліга чемпіонів: розклад матчів і трансляцій середи
У середу, 24 серпня, будуть зіграні заключні матчі кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Після матчів вівторка місця у груповому етапі ЛЧ отримали португальська "Бенфіка", ізраїльський "Маккабі Хайфа" та чеська "Вікторія Плзень".
У Лізі Європи зіграє київське "Динамо", сербська "Црвена Звезда" та азербайджанський "Карабах".
Транслятор усіх матчів - Megogo.
Ліга чемпіонів
Кваліфікація. Раунд плей-офф. Повторні матчі
23 серпня
22:00 "Динамо" (Загреб, Хорватія) - "Буде/Глімт" (Норвегія) (Перший матч - 0:1)
22:00 ПСВ (Нідерланди) - "Рейнджерс" (Шотландія) (Перший матч - 2:2)
22:00 "Трабзонспор" (Туреччина) - "Копенгаген" (Данія) (Перший матч - 1:2)
- 23 серпня у матчі-відповіді плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів київське "Динамо" програло португальській "Бенфіці".
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